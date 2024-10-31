CHP'li Başarır'dan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki: 'Siz, Utanç Silsilesi İçerisindesiniz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Başarır, "Siz, utanç silsilesi içerisindesiniz. Unutmayın! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 101 yıllık tarihimiz boyunca demokrasiye ve hukuka olan inancımızla Cumhuriyetin hiçbir kalesini zapt ettirmedik, ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
CHP'li Başarır'dan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki: 'Siz, Utanç Silsilesi İçerisindesiniz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "İstanbul Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine ağır bir darbedir. Sabah kardeşlik naraları atarken bugün yargıya müdahale ederek kayyım atamaya çalışıyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, şunları kaydetti:

"İstanbul Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine ağır bir darbedir. Şunu açıkça ifade ediyorum; sabah saatlerinden bu yana yakından takip ettiğimiz ve tam da FETÖ taktikleri emareleri içeren bu hukuksuz süreci yürüterek tutuklama kararı alan ve aldıranlar, milletimizin vicdanında mahkum olacaklardır. Biz sizin bu taktiklerinizle nereye varmak istediğinizi gayet iyi anlıyoruz. Sabah kardeşlik naraları atarken bugün yargıya müdahale ederek kayyım atamaya çalışıyorsunuz. Siz, utanç silsilesi içerisindesiniz. Unutmayın! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 101 yıllık tarihimiz boyunca demokrasiye ve hukuka olan inancımızla Cumhuriyetin hiçbir kalesini zapt ettirmedik, ettirmeyeceğiz."

Ahmet Özer Tutuklandı; Özel Saat Verip İstanbullulara Çağrıda BulunduAhmet Özer Tutuklandı; Özel Saat Verip İstanbullulara Çağrıda BulunduGüncel

İşte Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İfadesiİşte Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İfadesiGüncel

Özel, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Değerlendirdi: 'Akın Gürlek Birtakım Görevler İçinde, Bunun Devamı Gelecek!'Özel, Ahmet Özer'in Tutuklanmasını Değerlendirdi: 'Akın Gürlek Birtakım Görevler İçinde, Bunun Devamı Gelecek!'Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ali Mahir Başarır Ahmet Özer Esenyurt
Son Güncelleme:
Eski AKP’li Başkan'dan Dikkat Çeken Paylaşım: 'Esenyurt'a Geri Döneceğiz!' Eski AKP’li Başkan'dan Dikkat Çeken Paylaşım!
Kabak Tatlısına Lezzet Katan Tüyo! Tatlınız Bu Pişirme Sırrıyla Erimiyor Kabak Tatlısına Lezzet Katan Tüyo! Tatlınız Bu Pişirme Sırrıyla Erimiyor
Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak
3'üncü Maddeyle İlgili Sözleri Tepki Çekmişti... TBMM Başkanı'ndan Bir Anayasa Açıklaması Daha TBMM Başkanı'ndan Bir Anayasa Açıklaması Daha