CHP'li Bakan jandarma personellerine gönderilen yazıyı paylaştı: 'Gizli baskı mı amaçlanmaktadır?'

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından jandarma personellerine gönderilen bir yazıyı paylaşarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

CHP'li Bakan jandarma personellerine gönderilen yazıyı paylaştı: 'Gizli baskı mı amaçlanmaktadır?'

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından jandarma personellerine gönderilen bir yazıyı paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Bakan, "Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde; Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir" dedi. 

SOYLU'YA 3 SORU

Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"1. Sanki ülkede Sıkıyönetim Kanunu uygulanıyormuşçasına, bölgesel ayrım yapılmaksızın, emniyet/asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta bekletilmesinin amacı nedir?

2. Bu emrin verilmesiyle oy kullanacak Jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır?

3. AKP’nin 7 Haziran 2015 tarihinde kaybettiği seçimin sonrasında ülkede meydana gelen asayişe müessir olaylar ve kanlı terör olaylarının akabinde 01 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan seçimde dahi bu şekilde bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duymayan iktidar, şimdi bu en üst seviyedeki güvenlik tedbirlerini hangi sebeplerle ne tür duyumlara istinaden almaktadır?"

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