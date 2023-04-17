Demirtaş'tan Burhan Altıntop'lu paylaşım: Aslında RTE diye biri yoğ
Selahattin Demirtaş, seçmene çağrı yaparak "Lütfen yandaş kanalları televizyonundan sil, sosyal medya hesaplarını engelle, sitelerine tıklama, küfürbaz liderlerini asla izleme, dinleme..." dedi.
Altı yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenlere "Erdoğan'ı izlemeyin" çağrısı yaptı.
Twitter'dan Avrupa Yakası dizisinin Burhan Altıntop karakterinin bir sahnesini paylaşan Demirtaş "Lütfen yandaş kanalları televizyonundan sil, sosyal medya hesaplarını engelle, sitelerine tıklama, küfürbaz liderlerini asla izleme, dinleme. Gözün, kulağın, yüreğin muhalefette olsun. Aslında RTE diye biri yoğ, yoğ :)" dedi.
Lütfen yandaş kanalları televizyonundan sil, sosyal medya hesaplarını engelle, sitelerine tıklama, küfürbaz liderlerini asla izleme, dinleme.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 17, 2023
Gözün, kulağın, yüreğin muhalefette olsun.
Aslında RTE diye biri yoğ, yoğ :) @YesillerSol #YeşilSolParti pic.twitter.com/YPVHQi2NIz