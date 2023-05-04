CHP'li Alp: Asıl amaç seçime 11 gün kala 2 milyar liralık bir ihaleyi yandaşlara teslim etmek

CHP Kars 1. sıra adayı avukat İnan Akgün Alp, temeli dün atılan Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi temelinin önünden video paylaştı.

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Alp, temeli atılan inşaatın seçime 11 gün kala yapıldığına vurgu yaparak, ihale fiyatının 2 milyar lira olduğunu açıkladı. Alp, "Unutmayın, buradaki asıl amaç seçime 11 gün kala hastane yapmak değil, 11 gün kala 2 milyar liralık bir ihaleyi yandaşlara teslim etmektir" dedi.

Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi temeli dün atıldı. Seçime 11 güne atılan temel alanına giden İnan Akgün Alp, duruma tepki gösterdi. "Seçime 11 gün kala 2 milyar liralık ihale sözleşmesiyle Kars halkına reva gösterilen bu uygulamayı gösteriyorum" diyen Alp, şunları söyledi:

"Şu anda dün temeli atılan Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat sahasındayız. 20 yıllık iktidarı boyunca yüzlerce binlerce Karslı, Erzurum yollarında hayatını kaybederken binlerce hastamız Erzurum hastanelerinde çile çekerken seçime 11 gün kala 2 milyar liralık ihale sözleşmesiyle Kars halkına reva gösterilen bu uygulamayı gösteriyorum.

Unutmayın, buradaki asıl amaç seçime 11 gün kala hastane yapmak değil, 11 gün kala 2 milyar liralık bir ihaleyi yandaşlara teslim etmektir.

Kars halkı buna en iyi cevabı 14 Mayıs seçimlerine vereceğine inanıyorum. 14 Mayıs seçimlerinde size yapılan haksızlığa dur demek için 1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne."

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2023 seçim
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