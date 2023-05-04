MHP'li aday, kendisiyle aynı isme sahip ölen yazarın kitabını sahiplendi; Bahçeli'ye hediye etti

MHP Milletvekili Adayı İsmail Gümüş’ün, 2015’te yaşamını yitiren Yazar İsmail Gümüş’e ait kitabı, kendi kitabı gibi yeniden bastırdığı ortaya çıktı. MHP'li Gümüş, 'Kitabın telif hakkı bende' diyerek kendini savunurken, yayınevi, 'Şahısla herhangi bir ilgimiz yoktur" açıklamasını yaptı.

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MHP'li aday, kendisiyle aynı isme sahip ölen yazarın kitabını sahiplendi; Bahçeli'ye hediye etti

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, MHP Adıyaman Milletvekili Adayı İsmail Gümüş, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir skandala imza attı. MHP’li Gümüş’ün, isim benzerliği olan bir başkası tarafından yazılan kitabı, yeniden bastırarak imza günleri düzenlediği öğrenildi. 

Kırklareli doğumlu yazar İsmail Gümüş’ün, “Hançer” isimli romanı, Profil Yayıncılık tarafından Nisan 2015'te satışa sunuldu. Yazar Gümüş, kitabı satışa çıkarıldıktan kısa bir süre sonra, 5 Kasım 2015’te yaşamını yitirdi.

Yazarın ölümünden 7 yıl sonra akılalmaz bir gelişme yaşandı. MHP’den milletvekili adayı olan İsmail Gümüş, 21 Nisan 2022’de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Tüm stokları tükenen Hançer adlı romanımı ve nasipse ikinci romanım Alamut’un Hançeri’ni yeniden baskıya gönderdik. Çok yakında yeniden tüm seçkin kitapevlerinde inşallah” diye yazdı. Gümüş, paylaşımın altına kitabı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye takdim ederken çektirdiği fotoğrafı da ekledi. Fotoğraftaki kitabın, 2015’te yaşamını yitiren Yazar İsmail Gümüş’ün Profil Yayıncılık’tan çıkan kitap olduğu görüldü.

MHP'li aday, kendisiyle aynı isme sahip ölen yazarın kitabını sahiplendi; Bahçeli'ye hediye etti - Resim : 1

YAYINEVİ AÇIKLAMA YAPTI

Yazar İsmail Gümüş’e ait Hançer romanının ilk baskısını yapan yayınevi, kitapla ilgili sözleşmenin 1 Mart 2015 tarihinde imzalandığını ve sözleşme süresinin 1 Mart 2020 tarihinde sona erdiğini açıkladı. Kitaptan yalnızca bir baskı yapıldığını ve stokların tükendiğini belirten yayınevinin sosyal medyadan da duyurduğu açıklamasında, “Adıyaman ilimizde bir şahsın bu kitapla imza günü yaptığı bilgisini aldık. Kitapla ve imza günü yapan şahısla herhangi bir ilgimiz yoktur” denildi.

BirGün’ün ulaştığı MHP’li Gümüş, başkasının kitabını kendi kitabı gibi kullanmadığını belirterek, “Kitabın telif hakkı bende” dedi. Elinde, kendisiyle bir ilgileri olmadığını açıklayan yayınevi ile yaptığı yazışmalar bulunduğunu iddia eden Gümüş, “Peki size niye böyle bir iftira atılsın?” sorusuna ise yanıt vermedi.

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