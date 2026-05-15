CHP’li 3 Vekilden Çarpıcı Çıkışı: 'Parti Yönetimi Aslında Bunu Çok İyi Biliyor'

Gazeteci Sinan Burhan, CHP’li 3 milletvekiliyle yaptığı görüşmeler sonrası dikkat çeken bilgileri paylaştı. tv100 ekranlarında yayınlanan Doğrudan programında konuşan Burhan'ın vekillerden aktardığı detaylara göre CHP yönetimi aslında bir 'kapatma davası' olmadığını biliyor.

İsmi verilmeyen 3 CHP'li vekile göre yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının konuşulmasını engellemek için tabanda 'parti kapatılacak' algısı oluşturulmak isteniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERENLERE TASFİYE İDDİASI

Burhan'ın aktardığı diğer bilgiler şöyle:

"1. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren bazı belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarının parti içinde tasfiye edildiği iddia ediliyor.

2. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin parti yönetiminde görev alamadığı, görüşlerinin dikkate alınmadığı ve bu nedenle Meclis çalışmalarına katılmak yerine seçim bölgelerine yöneldikleri belirtiliyor.

3. Parti içinde 'arınma ve özeleştiri yapılmalı' diyen isimlerin yönetim tarafından dışlandığı ifade ediliyor. Ayrıca bazı milletvekillerinin genel başkana ulaşmakta zorlandığı söyleniyor.

4. Muhalif milletvekilleri tarafından yakın dönemde parti içinde 'arınma' çağrısı yapılmasının beklendiği konuşuluyor.

5. İki milletvekilinin istifa etmeyi düşündüğü, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesiyle bu kararın şimdilik ertelendiği iddia ediliyor.

6. Parti içindeki bazı isimlerin, yolsuzluk iddialarının üzerine yeterince gidilmemesinden rahatsız olduğu dile getiriliyor.

7. Bazı belediye başkanlarının özel yaşamlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle parti mensuplarının toplum içinde zor durumda kaldığı ve partinin kendi disiplin mekanizmasını işletmesi gerektiği savunuluyor."

Kaynak: Haber Merkezi