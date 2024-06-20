CHP’den yurt dışı örgütlenme çalıştayı: Özgür Özel de katılacak

CHP, yurt dışı birliklerinde başlatılan örgütlenme seferberliğini İstanbul’da üç günlük bir çalıştaya dönüştürecek. 29-30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde düzenlenecek çalıştayda farklı ülkelerin CHP örgütleri ve akademisyenlerin yer alacak. Çalıştaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

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CHP’den yurt dışı örgütlenme çalıştayı: Özgür Özel de katılacak

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP, genel seçimlerde belirleyici olan yurt dışı seçmen oylarıyla ilgili de bir çalışma başlattı. Parti yönetimi bu kapsamda, yurt içindeki örgütlenme seferberliğinin benzerini yurt dışında da başlatma kararı aldı. CHP, örgütlenme seferberliğini İstanbul’da bir çalıştaya dönüştürüyor.

AKADEMİSYENLER DE KATILACAK

Yurt dışı birlik ve temsilciliklerinin 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde İstanbul’da bir araya getirecek olan üç günlük çalıştay, CHP’nin 2013’te başlattığı yurt dışı örgütlenmesine hız katmayı amaçlıyor. CHP Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm’ün koordinasyonuyla düzenlenecek çalıştayda, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaşadığı sorunlar, göç ve yeni vatandaşlık konuları akademisyenlerin katılımıyla ele alınacak.

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28 Haziran’da heyetlerin girişinin yapılacağı çalıştay, 29 Haziran’da başlayacak. Çalıştayın ilk gününde CHP Lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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