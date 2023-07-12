CHP'den TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı hakkında suç duyurusu: Art arda sert açıklamalar

CHP Ankara ve İstanbul İl Başkanlıkları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na TRT’nin canlı yayınlarında yeteri kadar yer verilmediği gerekçesiyle TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'nda, suç duyurusunun ardından "TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, göreve başladığı günden bu yana, TRT yanlı bir yayın politikası izletmektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT, devlet televizyonu olarak değil, AKP’nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel Başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz" dedi.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

Seçim boyunca CHP’nin ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır

TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir: 'CHP’de Hakaret Krizi Büyüyor mu?', 'Ekonomi Vizyon Belgesine Eleştiri', 'Kılıçdaroğlu’na Gazi Meclis Tepkisi

Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03/12/2022 tarihli CHP Vizyon Belgesi açıklaması toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBMM’deki 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyesini canlı yayınlamıştır.

Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek."

ANKARA'DA DA AÇIKLAMA YAPILDI

Suç duyurusu sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, şunları söyledi:

“Bugün kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı görevi başladığı günden bu yana TRT’ye yanlı bir yayın politikası izletmektedir. TRT devletin ve milletin kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşı çok uzun süredir CHP’yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır. TRT kanunu TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektir. Seçim dönemi boyunca TRT, AKP’nin propaganda makinası olarak çalışmıştır. Genel Başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak şimdiden geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkum edecektir. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır. TRT, AKP’nin ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir.

“GENEL BAŞKANIMIZIN GRUP TOPLANTILARI TRT EKRANLARINDA KESİLEREK YAYINLANMAKTADIR”

Bu süreçte CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa davet edilmiştir. Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT’de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Genel Başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aralık 22 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmı yayınlanmıştır. 3 Ocak 2023, 28 Mart 2023 tarihleri arasında Genel Başkanımızın 9 grup toplantısı düzenlediği, bu grup toplantılarındaki konuşmaların sırasıyla 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 26 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınladığı tespit edilmiştir.

“GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN TRT GENEL MÜDÜRÜ’NÜ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETMİŞ BULUNUYORUZ”

Seçim boyunca CHP’nin ve Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklamları TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan yayınların çoğu olumsuz şekildedir. Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 3 Aralık 2022 tarihinde ‘CHP Vizyon Belgesi Açıklaması’ toplantısı toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBMM’deki 2022 Bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken, TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyesini canlı yayınlamıştır.

Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, bu şekilde görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü’nü savcılığa şikayet etmiş bulunuyoruz. Adalet arayışımız ve adalet yürüyüşümüz sürecek.”

Kaynak: ANKA