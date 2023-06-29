CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret: Bayramda gündem kongre

Siyasi partilerin Kurban Bayramı ziyaretlerinde de gündem değişmedi. CHP'nin İYİ Parti'ye gerçekleştirdiği ziyarette de gündem partilerin büyük kurultayları oldu.

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CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret: Bayramda gündem kongre

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti’yi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında heyetler aracılığıyla bayramlaşmalar devam ediyor.

Bayramlaşma programında İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK üyesi Dilara Dalbudak’tan oluşan CHP heyeti, İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Genel Başkan Danışmanı Ali Demir ve Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman’dan oluşan İYİ Parti heyeti ise CHP heyetini kabul eden isimler oldu.

Bayramlaşmanın basına açık bölümünde CHP’de gerçekleştirilecek olan kongre konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tururunun yapıldığı 28 Mayıs’tan bu yana bir dizi toplantının ve ikili görüşmenin yapıldığı CHP’de seçim sonuçlarına dair değerlendirmeler yerini büyük kurultay ve yerel seçime bıraktı. CHP'de büyük kurultayın tarihi il ve ilçelerdeki kongrelerin tamamlanması ile netleşecek.
 
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