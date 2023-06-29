CHP'de sürpriz görüşmeler olabilir: 'Herkes bayram sonrasına hazırlık yapıyor'

Seçimlerin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen sonuçlar halen konuşulurken, CHP kulisleri de hareketlendi. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında CHP kulislerinde konuşulanları aktararak, İstanbul tabanının tavrının önemli olduğunu vurguladı. “Herkes bayram sonrasına hazırlık yapıyor. İstanbul'da tabanın tavrı önemli. Aktörlerin çoğu İstanbul'da. Ciddi bir yarış olacak.” diyen Erkin, CHP'nin seçim takvimini hatırlatarak "İstanbul kritik ve delege sayısı 196… Burada Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Ekrem İmamoğlu arasında “güç savaşı” net bir şekilde yaşanacak. Kaftancıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık bir şekilde verdi. Salıcı sessiz ve pozisyon alanları izliyor. İmamoğlu'ysa 28 Mayıs sonrası umutları kırılan seçmenin desteğiyle kongrelerde ne yapacağına bakacak." ifadelerini kullandı.

BAYRAM SONRASI GÖRÜŞMELER

CHP'nin bayram sonrası görüşme trafiğini dile getiren Erkin, "Ekrem İmamoğlu, Engin Altay, Özgür Özel, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba “değişim”ci ancak ortaklaşma konusunda daha adım atılmadığı biliniyor." dedi. Bülent Tezcan'ın "Kadro hareketi" vurgusunu hatırlatan Erkin, 3 Temmuz sonrası bu durumun ete kemiğe bürünebileceğini söyledi.

Erkin "CHP'de seçmen kadar 1200 delege ve doğal delegenin (Milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri) oyu CHP'nin kaderini belirleyecek. Bu noktada da örgütleri iyi tanıyan ve etkili olan isimler öne çıkacak." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kurultayda aday olmak isteyen başkan adaylarının delege üzerinde etkili olan yöneticilerle de görüşmesi kaçınılmaz. Burada birbirleriyle “uyumlu olmayan” CHP'liler de ortaklaşabilir diyelim."

SESSİZ KALAN İSİMLER

Süreçte sessiz olan isimlere de dikkat çeken Erkin, "Bir yönetici, “Bülent Tezcan'ın açıklamalarını önemsemek gerekiyor çünkü içerden konuşuyor ve sağlıklı tarifleri var” değerlendirmesi yaptı." ifadelerini kullandı. Erkin, CHP'deki ortak kaygıyı da şu ifadelerle aktardı:

“Lider değişsin ama yerel seçim sürecini ıskalamamak lazım. Lider değiştirdiğimiz zaman biz yerel seçimleri kazanacak mıyız? 2019'un dinamiği bu muydu? Bu soruların cevabını veremiyorlar.”

İMAMOĞLU VE EKİBİNİN TIKANDIĞI NOKTA

Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tıkandığı noktayı da şu ifadelerle aktardı:

Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının da tıkandığı nokta, 31 Mart seçimleri! İmamoğlu genel başkan adayı olursa ve belediye seçime kadar AKP'ye geçerse… Büyükşehrin olanaklarını sonuna kadar kullanacak bir iktidar ve olası bir CHP yenilgisi sonrasında “gelenekçi” de “değişimci” de durumu toparlayamaz.

Erkin sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP'nin iç dinamiğine hakim olan isimler, “İmamoğlu'nun çözümü tekrar aday olması, İstanbul'u kazanması sonra da zaten siyaset ona yer açar. Süreç Ekrem Bey'i bir yere taşır. O başarı ödüllendirilir” değerlendirmesi yapıyor. Şu ana kadar “program” konuşan da yok ve bu o kadar ön planda değil.

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