Bayramda tansiyon yükseldi: CHP ve AKP heyetleri arasında yeni Anayasa ve 'Anadolu irfanı' gerginliği

Siyasi partilerin Kurban Bayramı için başlattıkları ziyaret programı sürüyor. Geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretlerinde adreslerden biri de CHP oldu.

Bu bayram da en çok siyasi partiyle bayramlaşacak olan CHP’de ziyaretler için iki farklı heyet oluşturuldu. CHP Genel Merkezi’nde 17 farklı partiyi ağırlayacak CHP’nin heyetinde Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitog yer aldı. CHP’yi ilk ziyaret eden AKP heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kadın Kolları MYKK üyesi Elif Yeşil Marazdan ve AKP Gençlik Kolları’ndan Derya Çıraklı yer aldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; depremin, ekonomik sorunların ve yeni Anayasa'ya destek talebinin konuşulduğu ziyarette ilk olarak konuşan CHP’li Nazlıaka, “CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP olarak bizler bayramınızı kutluyoruz. Bayramın barışın kardeşlik anlayışıyla geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Bayramın buruk geçtiğini ifade eden Nazlıaka, “Deprem bölgesinde yaşananlar nedeniyle oralar bayram evi değil yas evi. Halen oradaki sorunlar geleceğe dair kaygılar devam ediyor. Ekonomik sorunların olduğu, bırakın kurban kesmeyi torunu geldiğinde ne harçlık vereceğim kaygısı duyanlar fazla. Yani zor bir bayram” diye konuştu.

AKP HEYETİ BAYRAM ZİYARETİNDE CHP'DEN YENİ ANAYASA İÇİN DESTEK İSTEDİ

Nazlıaka’nın ardından konuşan AKP Murat Alparslan, yeni anayasa hazırlığı konusunda destek talep ederek bayram mesajında şunları aktardı:

“Bayramlar muhabbetin mutluluğun, birliğin, beraberliğin azami derece hissedildiği, sorunların ve küskünlüklerin unutulduğu müstesna zamanlar. Barış iklimine huzura hem ülkemizde hem de dünyada ihtiyaç olduğu hakim. Depremlerden sonra millet olarak büyük acıyı hissediyoruz. Fakat güçlü ve büyük bir devletiz. Başka yerde çok daha azı gerçekleşmiş olsa altından kalkmak imkansızken bu güçlü devlet yaraları sarabildi. Belki giden canlar geri gelmez ama verilen sözler yerine getirildi. Bayram havasında seçimi de gerçekleştirdik. Bu millet yeni Türkiye yüzyılın kapılarını ardına kadar araladı. Bu seçimlerde kendisinin anayasa yapma konusundaki iradesini de ortaya koydu. Sizlerin de buna olumlu katkı yapacağınızı umuyoruz. Sizlerin de katkısını ve desteğini Meclis’te görürüz diye umuyoruz. Ekonomiyle ilgili beklentilerin farkındayız ama bu millet ve devlet çok büyük. Her türlü zorluğun üzerinden gelebilecek kabiliyetteyiz. İnşallah biz milletin emrinde hizmet yapmaya devam edeceğiz.”

AKP'li Murat Alparslan’ın sözlerinin üzerine CHP’li Nazlıaka konuyu seçimlere getirdi, “Bu seçim ne kadar adil seçimdir şüphelerimizi not etmek isteriz. Dublajlarla montajlarla, devlet gücünün parti gücüne dönüştürüldüğü seçim oldu. Önümüzde yerel seçim var bunların eşitlikçi sürmesini istiyoruz” dedi.

AKP'li isimlerin yeni anayasa desteğine dair ise Nazlıaka, “Var olan anayasaya uymayanlar, AYM’nin kararını tanımıyorum diyenler şimdi nasıl yeni anayasa yapacak bu konudaki şüphelerimi kaydederek iyi bayramlar dileyeyim” ifadelerini kullandı.

ZİYARETTE TANSİYON YÜKSELDİ

Heyet arasında bu ifadelerin ardından tansiyon yükseldi ve karşılıklı siyasi mesajların kayda geçtiği tartışma yaşandı.

Nazlıaka’nın seçim açıklamasını “iç siyasetine dönük” yaptığını ifade eden AK Partili Murat Alparslan, “'Kazandık, kazanıyoruz' diyenler vardı, bu bir tiyatroydu. Seçimlerin adil hukuki yapıldığına dair şüphe değil milletimizde dünyada yok. Yeni anayasa millet olarak beklentimiz. Anayasaya uymamak beyanını kabul etmek mümkün değil. Biz tüm hukuk çerçevesinde siyaset ürüten bir partiyiz, hukuk ne ise Anayasa Mahkemesi kararı neyse uyarız. Anayasa değişikliğindeki talebimize milletin talebine katlı sağlamanız sizlerin de vesile olmasını isteriz” dedi ve tartışma karşılıklı konuşmalarla sürdü.

Seçim sürecinin adaletsiz gerçekleştiğini sonuçları değil süreci kastettiğini belirten CHP’li Nazlıaka, “Seçim sürecinde dublaj, montaj videolar sizin lideriniz tarafından belirtildi. Bunları kastediyoruz. Anayasa konusu günü geldiğinde değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

'ANADOLU İRFANI' TARTIŞMASI

Nazlıaka’nın sonuçlara saygı duyduklarını belirttiği sırada AK Partili Murat Alparslan, “Sonuç da güzel oldu. Anadolu irfanı kendini net ortaya koydu. Kimin kimle nasıl birlikte olduğunu gördü. Beğenmediğiniz Anadolu irfanı…” dedi.

Bu sözlere itiraz eden CHP’li Nazlıaka, “'Beğenmediğiniz' diye bir şey kabul edilemez. Beğenmek beğenmemek diye bir şey siyasetçinin lugatında olamaz. Bizden olanı dışlamak diye bir şey olamaz” diye konuştu.

Heyetler zaman darlığı gerekçesiyle sohbetlerini tamamladı ve AK Parti heyeti CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı.