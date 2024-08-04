CHP’den Can Atalay Kararı: Meclis’i Olağanüstü Toplantıya Çağıracak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi’nde, Olağanüstü Kurultayın 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak gündemiyle Genel Başkan tarafından çağrılmasına karar verildi.

SEMBOLİK AÇILIŞ SİVAS'TA

Buna göre Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümü olan 4 Eylül günü kurultayın sembolik açılışı Sivas’ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak. Tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere gerçekleştirilecek Olağanüştü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

MECLİS GRUBUNA 'CAN ATALAY' GÖREVİ

Toplantıda ayrıca, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak. Bu çerçevede toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığına temsil edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem