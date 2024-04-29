CHP'den Bakan Yerlikaya'ya Taksim resti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını açıkladı. CHP'den konuyla ilgili flaş bir çıkış geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü.

CHP'DEN TAKSİM RESTİ

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.