CHP’den Askeri Eğitim Çıkışı, ‘Bu Yanlıştan Vazgeçin’

Cumhuriyet Halk Partisi Millî Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri sistemde yapısal bozulmalar yaşandığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu mevcut sistemin TSK’yı tahrip ettiğini belirterek bu yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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CHP’den Askeri Eğitim Çıkışı, ‘Bu Yanlıştan Vazgeçin’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, askeri sistemde yaşanan yapısal bozulmaların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yapısını olumsuz etkilediğini ifade ederek yazılı bir açıklama yaptı.

‘ORDUYLA ASKER YETİŞTİREN KURUMLARIN BAĞI KESİLDİ’

Bağcıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Harp Okullarına öğrenci yetiştiren askeri liselerin kapatıldığını; Harp Okulları, Harp Akademileri ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nın MSÜ’ye; MSÜ’nün de Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasıyla birlikte asker yetiştiren kurumların Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile olan hiyerarşik bağının kesildiğini belirtti.

Bu durumun askeri eğitimin kurumsal yapısını ciddi derecede zayıflattığını belirten Bağcıoğlu, daha önce de Astsubay Meslek Yüksekokullarına öğrenci yetiştiren Astsubay Hazırlama Okullarının da kapatıldığını ve kuvvet komutanlıklarının eğitim planlaması üzerindeki yetkililerinin büyük ölçüde törpülendiğini ifade etti.

CHP’den Askeri Eğitim Çıkışı, ‘Bu Yanlıştan Vazgeçin’ - Resim : 1

‘ÇİFT BAŞLI YÖNETİM YAPISI ZARAR VERİYOR’

Harp Okulları’nda çift başlı yönetim yapısını oluşturulmasının askeri disipline ve komuta birliğine zarar verdiğini de dile getiren Bağcıoğlu, eğitim ve öğretimin sivil kişilerin sorumluluğuna devredilmesiyle askeri eğitim sisteminden köklü bir kopuş yaşandığını belirtti.

‘TEĞMENLERİN İHRACİ SORUNLARIN AÇIK GÖSTERGESİ’

Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine de değinen Bağcıoğlu, bu ihraçların askeri eğitim sistemindeki yönetim sorunlarının açık bir göstergesi olduğunu ifade ederek; TSK içinde çözülebilecek bir konunun askeri kültür ve komuta tecrübesinden uzak sivil yöneticiler tarafından krize dönüştürüldüğünü açıkladı.

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