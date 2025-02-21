Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev

Gözler AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne çevrilmişken kulis haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" oluşturulduğu ve başkanlık görevine Kürşad Zorlu'nun getirileceği iddia edildi. Zorlu bu sayede Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alabilecek.

Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Kongrenin ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi. Büyük Kongre için sayılı günler kala kulis haberleri de peş peşe geliyor.

Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev - Resim : 1

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI TAKMIŞTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2 Ocak’ta sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Zorlu, gelinen noktada ortak hedefler doğrultusunda ilerleme imkanının kalmadığını belirtmişti.

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu 21 Ocak'ta ise AKP’ye katıldı. Zorlu’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Çarpıcı Başkanlık İddiası: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya Yeni Görev - Resim : 2

YENİ GÖREV

Kürşad Zorlu'nun istifası ve AKP'ye katılması kamuoyunda büyük eleştiri topladı. İstifanın yankıları sürerken bomba bir kulis bilgisi paylaşıldı. AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Kürşad Zorlu'ya yeni bir görev verileceği iddia edildi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında, "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TGRT Haber

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