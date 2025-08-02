CHP'den Aksaray’da 'Millet İradesi' Mitingi: Binlerce Kişi İmamoğlu’na Özgürlük İstedi

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CHP'nin, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 15'incisi Aksaray'da gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı; hem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını hem de erken seçim talebini dile getirdi.

CHP lideri Özgür Özel Aksaray'ı "milletin kalesi" olarak nitelendirirken, ekonomiden adalete birçok konuda hükümeti eleştirdi. "Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak" diyerek meydanda toplanan kalabalığa seslenen Özel, "Saray düzeni halka yük oluyor, bu düzen değişecek" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

Mitingde İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektup da okundu. "Bu ülkeyi partilerin değil, milletin evlatları yönetecek" diyen İmamoğlu, adaletin ve özgürlüklerin temel alınacağı bir Türkiye çağrısında bulundu.

FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki sessizliğini eleştiren Özel, "Sende Filistin sevgisi değil, Trump korkusu var" diyerek dış politikada ikiyüzlülük yapıldığını savundu. CHP'nin dış politikada bağımsız, ilkeli bir çizgiyi savunduğunu vurguladı.

Komisyon tartışmalarına da değinen Özel, "CHP varsa orada Cumhuriyet vardır. Anayasa'ya uymayanla anayasa yapılmaz" dedi.

Kaynak: ANKA