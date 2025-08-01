Bakan Fidan ile Hamas Heyeti İstanbul’da Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'in başkanlık ettiği Hamas heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakereleri gündemin ana başlıkları arasında yer aldı.

Diplomatik kaynaklara göre Hamas heyeti, Gazze'ye gönderilen insani yardımların bölgedeki büyük yıkımı karşılamaya yetmediğini ifade ederken, İsrail'in müzakere sürecindeki katı tutumuna dikkat çekti. Hamas temsilcileri, İsrail'in ateşkesi kasıtlı olarak geciktirdiğini, bu yolla halkın direncini kırmayı ve zorunlu göçü teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Bakan Hakan Fidan, görüşmede İsrail'in Gazze'deki sivil halkı hedef alan politikalarının bir soykırım niteliği taşıdığını vurguladı. Fidan, İsrail'in bu tavrının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fidan ayrıca, İsrail'in Gazze'deki sivilleri yurtlarından sürmeye ve Batı Şeria üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik adımlarına da tepki gösterdi.

Türkiye'nin ateşkes müzakerelerine verdiği desteği yineleyen Fidan, kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede uluslararası kamuoyunun Filistin'e artan desteğine de değinen Fidan, son dönemde daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA