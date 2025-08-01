Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili gençler 81 ilimizde 400 bin öğrencimizin katıldığı yaz okulunda dolu dolu zaman geçirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacağı anılar biriktirdiler. Tüm hocalarımızı tebrik ediyorum.

Türkiye Gençlik Vakfımız, eğitim, kültür, sanat faaliyetleriyle 11 yıldır hizmet veriyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan bir tavır sergiliyor. Vakfımızın başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Ellerine geçen her fırsatı TÜGVA'ya saldırmakla değerlendirenleri rahatsız eden de bu çalışmalardır."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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