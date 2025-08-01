Bakan Fidan Suudi Arabistanlı Mevkidaşı Al Suud ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Gazze'deki son durumu görüştü.

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Bakan Fidan Suudi Arabistanlı Mevkidaşı Al Suud ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in ablukası altındaki Gazze’deki son durum ele alındı.

BM Genel Kurulu’nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti’nin tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Ayrıca, Suriye’deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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