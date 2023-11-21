CHP'de Mahalli İdareler Seçimi için aday adaylığı başvuruları başladı

CHP, 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin 21 - 28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini duyurdu.

CHP'de Mahalli İdareler Seçimi için aday adaylığı başvuruları başladı

CHP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin 21 - 28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini duyurdu.

CHP'den yapılan paylaşım şöyle:

"Mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler 21/11/2023 - 28/11/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. Yasa gereği istifa etmesi gerekenler ise 01/12/2023-05/12/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir."

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