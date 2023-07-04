CHP'de 'değişim' tartışmaları: 'Ağır toplar' Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi!

CHP’deki değişim tartışmaları sürerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmı boş kaldı. Partinin 'ağır topları' olarak bilinen Engin Altay, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan gibi isimler de grup toplantısına katılmadı.

Son Güncelleme:
CHP'de 'değişim' tartışmaları: 'Ağır toplar' Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi!

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” çağrısının ardından yarın da bir manifesto yayımlaması beklenirken CHP’nin TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Bununla birlikte partinin ağır topları olarak bilinen bazı milletvekillerinin de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı toplantıya katılmadığı görüldü.

T24'ün haberine göre, toplantıda bulunmayan isimler arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay, Ali Öztunç, Seyit Torun, Özgür Karabat gibi isimler yer aldı.

“YENİ LİDERLİK İHTİYACI VAR”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısında bulunmuş, ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, partide değişimin gerekliliğini savunarak, Kurultay’ın yerel seçim sonrasına bırakılmamasını istemişti. Partide değişim çağrılarına katılan bir diğer isim de bir önceki MYK’da yer alan Bülent Tezcan olmuştu. Tezcan, “Yeni liderlik ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
CHP Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayı
Son Güncelleme:
Yeşil Sol Parti Sözcüsü: Dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz Yeşil Sol Parti Sözcüsü: Dostlarımızı açıktan göreve çağırıyoruz
İYİ Parti yönetimi belli oldu: Kritik isimler liste dışı İYİ Parti yönetimi belli oldu: Kritik isimler liste dışı
İsmail Saymaz paylaştı: İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi
‘Değişim manifestosu’nda İmamoğlu detayı: Bu gece yayımlanabilir Bu gece yayımlanabilir
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Meral Akşener hakkında çok sert ifadeler: 'Siyasi canlı bomba gibi...' Aytun Çıray'dan Akşener hakkında çok sert ifadeler
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar