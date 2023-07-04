CHP'de 'değişim' tartışmaları: 'Ağır toplar' Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi!

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” çağrısının ardından yarın da bir manifesto yayımlaması beklenirken CHP’nin TBMM Grup toplantısında salonun bir kısmının boş kalması dikkat çekti. Bununla birlikte partinin ağır topları olarak bilinen bazı milletvekillerinin de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı toplantıya katılmadığı görüldü.

T24'ün haberine göre, toplantıda bulunmayan isimler arasında Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay, Ali Öztunç, Seyit Torun, Özgür Karabat gibi isimler yer aldı.

“YENİ LİDERLİK İHTİYACI VAR”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısında bulunmuş, ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de, partide değişimin gerekliliğini savunarak, Kurultay’ın yerel seçim sonrasına bırakılmamasını istemişti. Partide değişim çağrılarına katılan bir diğer isim de bir önceki MYK’da yer alan Bülent Tezcan olmuştu. Tezcan, “Yeni liderlik ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.