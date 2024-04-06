CHP, YSK'ye gidiyor: Özgür Özel çağrıda bulundu

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay İl Seçim Kurulu'nun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Öntürk'e vermesi üzerine, YSK'yi protesto etmek amacıyla bugün Ankara Sıhhiye'de olacak.

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CHP, YSK'ye gidiyor: Özgür Özel çağrıda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay İl Seçim Kurulu'nun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermesi üzerine sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunmuştu.

Özel, Hatay’ın iradesine sahip çıkmak için bugün saat 15.00’te, Ankara Sıhhiye'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olacaklarını duyurmuştu.

'YARIN YSK ÖNÜNDE OLACAĞIZ'

Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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