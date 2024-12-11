CHP ve MHP Arasında Kayyım Teması, İlk Kez Görüşecekler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasıyla başlayan tartışmalar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

CHP VE MHP ARASINDA KAYYIM ZİRVESİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın kayyım uygulamalarıyla ilgili için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ele alınması gerektiği açıklaması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yıldız’ın çıkışına dair olumlu yorumlarda bulunmasının ardından, CHP ve MHP heyetleri bugün saat 13.30'da bir araya gelecek.

CHP adına toplantıya Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi katılacak. Toplantıya MHP adına ise Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Levent Bülbül katılacak.

Öte yandan görüşmenin MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın makamında gerçekleşeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA