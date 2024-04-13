CHP, teleferik faciasının yaşandığı Antalya'ya heyet gönderdi

CHP, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasını araştırmak üzere, genel başkan yardımcıları ve 10 milletvekilinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini bildirdi.

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CHP, teleferik faciasının yaşandığı Antalya'ya heyet gönderdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'da meydana gelen trafik faciası ile ilgili açıklama yaptı. Özel, Antalya'ya heyet gönderdiklerini açıkladı. Antalya'da bir teleferik kabininin düşmesi ile 1 yurttaş hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının tedavisi sürüyor.

"DETAYLARIYLA ARAŞTIRACAĞIZ"

Özgür Özel'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız.

Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz."

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