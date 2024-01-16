CHP liderinden emekliye yüzde 5'lik ek zamma tepki: Hiçbir muhalefet partisi imza atmadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak açıklanmasına ilk tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, parti olarak Meclis'e götürdükleri teklifi paylaşarak, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini belirtti.

Son Güncelleme:
CHP liderinden emekliye yüzde 5'lik ek zamma tepki: Hiçbir muhalefet partisi imza atmadı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yüzde 5 ek zam yaptıklarını ve en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan tarafından emekli zammının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini belirterek, AKP'nin zam teklifine hiçbir parti grubunun imza atmadığını duyurdu.

Özel, "Bugün grup toplantımızdaki çağrımıza uygun olarak Meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakı'nın dayattığı bildiriye imza atmaması memnuniyet vericidir. Partimizin bildirisi aşağıdaki gibidir" dedi.

Yılın ilk kabinesinden emekliye yüzde 5'lik zam çıktı; Maaşta alt sınır 10 bin lira olduYılın ilk kabinesinden emekliye yüzde 5'lik zam çıktı; Maaşta alt sınır 10 bin lira olduGüncel

Etiketler
CHP Özgür Özel AKP Recep Tayyip Erdoğan Emekli Zam
Son Güncelleme:
Şubat ayında aşkta ve parada kazanacak 4 burç! İşleri yolunda gidecek ve mutlu olacaklar Şubat ayında aşkta ve parada kazanacak 4 burç! İşleri yolunda gidecek ve mutlu olacaklar
Yeniden adaylığı tepkilere neden olmuştu, Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim Lütfü Savaş: Depremin tek müsebbibi ben değilim
Çiçeklerin dibine bir tutam serpiştirin böcekleri yok ediyor... Çiçeğin kuruması duruyor Çiçeklerin dibine bir tutam serpiştirin böcekleri yok ediyor... Çiçeğin kuruması duruyor
Yılın ilk kabinesinden emekliye yüzde 5'lik zam çıktı; Maaşta alt sınır 10 bin lira oldu Yılın ilk kabinesinden emekliye yüzde 5'lik zam çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? İşte son oy oranları... İmamoğlu mu, Kurum mu önde? İşte son oy oranları...
Gözler emekli maaşı zammında: SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı
Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu Yalan söyleme ustası 4 burç belli oldu
Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti: Olasılığı artıyor! Uzmanı, dolar/TL'deki tehlikeye dikkat çekti!
ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi final yapıyor