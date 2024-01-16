CHP liderinden emekliye yüzde 5'lik ek zamma tepki: Hiçbir muhalefet partisi imza atmadı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yüzde 5 ek zam yaptıklarını ve en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan tarafından emekli zammının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini belirterek, AKP'nin zam teklifine hiçbir parti grubunun imza atmadığını duyurdu.

Özel, "Bugün grup toplantımızdaki çağrımıza uygun olarak Meclisteki hiçbir muhalefet partisinin Cumhur İttifakı'nın dayattığı bildiriye imza atmaması memnuniyet vericidir. Partimizin bildirisi aşağıdaki gibidir" dedi.