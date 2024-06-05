CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği tarihi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşeceğini de açıkladı.

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CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği tarihi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Erdoğan ile görüşmesinin tarihini de açıkladı.

Özgür Özel, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Erdoğan'la görüşme tarihimiz gelecek hafta içerisinde olacağı kesinleşti. Yarın gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Bu önemli bir görüşme, ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Normalleşme dediğimiz bir dönem."

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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