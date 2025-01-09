CHP Lideri Özgür Özel Saat 15.00'i İşaret Etti, 'Büyük Sürpriz' Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de yaptığı konuşmada kamuoyunu heyecanlandırdı. Özel, burada yaptığı açıklamada, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız" dedi.

Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel Saat 15.00'i İşaret Etti, 'Büyük Sürpriz' Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, kamuoyunu meraklandıracak ifadeler kullandı. Özel, "Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel Saat 15.00'i İşaret Etti, 'Büyük Sürpriz' Dedi - Resim : 1

Özel, konuya ilişkin sözlerinde şunları kaydetti:

Bugün saat 15.00'te bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Orada Türkiye gündemine dair ne varsa konuşacağız. Hatta oradan uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız. Bugün Mersin'deyiz ziyaretlerimiz olacak. Çalışmalarımız olacak. Ama saat 15.00’te Mersin'den Türkiye'ye bir yeni mesajımız, bir başlangıcımız olacak.

'ÇİFTÇİLERİ, EMEKLİLERİ, GENÇLERİ ALIN MEYDANA GELİN'

Onun için gördüm, örgütümüz emek etmiş. Mersin'e mitingimiz, toplantımız, açılış törenimiz duyurulmuş. Ama sizlerden saat 15.00’te yanınıza bugün sesimizi duyması gerekenleri, bizim sesini duyduklarımızı özellikle emeklileri, emekçileri, çiftçileri, narenciye üreticilerini, esnafları, gençleri alarak o meydana gelmenizi, o meydanda bütün Türkiye'ye vereceğimiz mesajı ve bir önemli başlangıcı hep beraber gerçekleştirmeyi umuyorum."

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel CHP Mersin
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Sürpriz Zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Sürpriz Zirve
Büyük Hata! Sirkeyi Uzak Tutmanız Gereken 5 Yer Büyük Hata! Sirkeyi Uzak Tutmanız Gereken 5 Yer
Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler
'İmralı' Süreci Nasıl Devam Edecek? İşte DEM'in Rotası 'İmralı' Süreci Nasıl Devam Edecek?