CHP Lideri Özel'den Yeni Yıl Mesajı: Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Birinci Parti Olduk

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılını değerlendirdiği ve 2025 yılına yönelik temennilerini paylaştığı bir mesaj yayımladı. Mesajında, geçtiğimiz yılın ekonomik sorunlarla, hukuksuzluklarla ve güvenlik problemleriyle dolu olduğunu ifade eden Özel, Türkiye'nin önemli eşiklerden geçtiğini ve umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi.

'HUZURSUZLUK SÜRDÜ'

Özel mesajında 2024 yılını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"2024’e başlarken, hayatın her alanı için iyi dileklerde bulunmuştuk. Ama ne yazık ki; ekonomide kötü gidişin devam ettiği, milyonlarca yurttaşımızın bile isteye yoksullaştırıldığı, var olan hukuksuzlukların yenileri eklenerek sürdürüldüğü bir yılı yaşadık. İşçilerin, kadınların, çocukların ve hatta bebeklerin güvende tutulmadığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının hala sarılmadığı bir yılı geride bıraktık."

İKTİDARA SURİYE ÇAĞRISI

Suriye'deki gelişmelere de değinen Özel, 13 yıllık Suriye politikasını eleştirdi ve CHP’nin çözüm önerilerini sıraladı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, insan haklarına saygılı bir rejim oluşması, askerlerimizin güvenliğinin ve yurttaşlarımızın refahının temin edilmesi ile Suriyelilerin güvenle geri dönüşünün sağlanması önceliklerimizdir. Bu kapsamda iktidarı, doğru adımlar atmaya davet ediyorum."

'İKİNCİ YÜZYILDA BİRİNCİ PARTİ OLDUK'

2024’te yaşanan tüm zorluklara rağmen umut verici gelişmelerin de yaşandığını belirten Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olmasını ve yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı hatırlattı:

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Türkiye’nin tüm demokratlarının desteğiyle partimizi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptık. Milletimiz 31 Mart’ta nüfusun yüzde 65’ine, ekonominin yüzde 80’ine karşılık gelen belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili başkanlara emanet etti. Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla kutuplaşmaya karşı beraberliği savunuyoruz."

'BÜYÜK MÜCADELE YILI'

Özel, 2025 yılının daha büyük mücadelelerle geçeceğini ifade ederken, CHP'nin Türkiye İttifakı ile halkla buluşmaya devam edeceğini söyledi.

"Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır. Yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağımız, gençlere güzel ülkemizde hayal kurduracağımız günler yakındır."

Özel, mesajının sonunda tüm yurttaşların yeni yılını kutladı ve siyasetin, kavga yerine çözüm üreten bir zemine oturması gerektiğini belirtti. Ayrıca Mehmetçik'e selam göndererek şehitlere rahmet diledi:

"Siyasetin; kavga, polemik ve gerginlik yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı bir yıl temenni ediyorum. Zor koşullarda görev yapan Mehmetçiğimize selam gönderiyor, şehitlerimize rahmet diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TELEFON

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. Özel ayrıca; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı telefonla arayarak hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.

ÖNCEKİ CUMHURBAŞKANLARI VE ESKİ CHP LİDERLERİNE TELEFON

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki Genel Başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. CHP lideri Özel görüşmelerinde 2025’in; sağlık, huzur, refah ve barış getirmesini diledi.