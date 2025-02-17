CHP Lideri Özel'den Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'na Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti merkezinde ziyaret etti.

Gelecek Partisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, görüşmede, siyasi gündeme ilişkin konularda karşılıklı istişarelerde bulunulduğu ve değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve heyeti, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve heyetimizi genel merkezimizde ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede; siyasi gündeme ilişkin konularda karşılıklı istişareler ve değerlendirmelerde bulunuldu.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Özel ve Davutoğlu açıklamada bulundu.

Davutoğlu, açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel heyetiyle birlikte partimizi ziyaret ettiler. Çok güzel bir istişareye vesile oldular. Maalesef iktidar yargıyı da kullanarak muhalefet üzerinde, muhalif basın üzerinde yoğun bir baskı yöntemiyle kutuplaştırıcı siyasetini sürdürüyor. Böyle bir dönemde hepimizin Türkiye'nin demokratikleşmesi için atılacak adımlar konusunda, özellikle artan yoksulluk karşısında halkın dertlerini sahiplenme konusunda çok daha sık bir araya gelme sorumluluğumuz var. Bu şartlar altında siyasilerin asli görevi iktidar olsun muhalefet olsun diyaloğu kesmemektir. Sayın Özel seçim sonrası bence son derece doğru bir kararla Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiğinde de destek vermiştim. Son dönemlerde Bahçeli'nin girişimleri sonrası başlayan siyasi iklim konusunda da Türkiye'nin toplumsal barışı için doğru adımlar olursa destek vereceğimizi ifade etmiştik. Her düzeyde siyasi diyaloğa ihtiyaç olan bir dönemde bizlere yaptığı ziyaret her türlü takdirin üstündedir. Bundan sonra daha sık görüşmeye hazırız" dedi.

Özel ise, "Sayın Başbakanımız bizi geçen ocak ayında ziyaret etmişlerdi. İçinde bulunduğumuz o dönemde aday belirleme süreci ve yerel seçimin ardından yaşanan yoğun süreçten dolayı iade-i ziyaretimiz hayli gecikmeli gerçekleşti. Bugün kendisini ziyaret ederek hem iade-i ziyarette bulunmak hem de ülkemizde, dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili kendi değerlendirmelerimizi aktardığımız bir iletişim ortamında iki saate yakın çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi