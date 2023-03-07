CHP lideri Kılıçdaroğlu: Grup kürsümüze veda etmek için buradayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, salona girerken Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu, Halkın gurur Kılıçdaroğlu sloganları ile karşılandı.

Toplantıya önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın da katıldı. Açılışı yapan Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın başkanım ben de çok heyecanlayım" dedi.

Kılıçdaroğlu, grup kürsüsünden son kez seslendiğini söyleyerek yol arkadaşlarından helallik istedi. CHP lideri, Milleti İttifakı'nın genel başkanlarıyla birlikte yürüyeceklerini söyleyerek "Hepsini yakından tanımanızı isterim" dedi.

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile beraber yürüyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Ve iki kişi daha var. Siz o kişiyi gayet yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş o da burada olacak" diye konuştu.

"GRUP KÜRSÜMÜZE VEDA ETMEK İÇİN BURADAYIM"

Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

Sayın başkanlar çok teşekkür ederim. Sizin katkılarınız çok büyük. Kısa bir konuşma yapacağım bugün. Grup kürsümüze veda etmek için buradayım.

Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır. Şan vardır şöhret vardır. Haram vardır, günah vardır. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise çok zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ıstıraplıdır. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in sarayı da yoktur. Başına da her şey gelmiştir. Yine de size Bay Kemal'in yolunda yürümek gibi bir şerefi ben taşıyorum. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Ne diyebilirim Allah hepinizden razı olsun hakkınızı helal edin.

Bu kürsü yıllarca feryatların duyulduğu kürsüdür.

"UMUTLUYUM BE DOSTLAR"

Umutluyum be dostlar gerçekten umutluyum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarları düşünüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız. İYİ Parti'nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız. Çünkü Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ana kucağını da çok iyi bilir yeri geldi mi masaya vurmasını da çok iyi bilir. Bir de arada bir ülkücü damarı tutar.

Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Bey ile de bitireceğiz bu deliliği. Günlerdir uyumuyor bu lider.

Deva Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz Onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökereceğiz.

Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir.

HELALLİK İSTEDİ

Ve iki kişi daha var. Siz o kişiyi gayet yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş o da burada olacak.

Hakkınızı helal edin dostlarım hadi bismillah"