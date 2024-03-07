Oğuz Kaan Salıcı: Kimsenin şüphesi olmasın

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, Köksal’ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak. Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz. Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu.”

Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak.



Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz.



Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu. — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, bir mitingde “Seçildiğimde belediyenin kapıları Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) hariç her siyasi partiye açık olacak” demişti.

Kaynak: ANKA