Oğuz Kaan Salıcı: Kimsenin şüphesi olmasın

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oğuz Kaan Salıcı: Kimsenin şüphesi olmasın

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, “Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, Köksal’ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak. Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz. Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu.”

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, bir mitingde “Seçildiğimde belediyenin kapıları Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) hariç her siyasi partiye açık olacak” demişti.

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Kaynak: ANKA

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