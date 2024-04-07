CHP, Hatay'da seçimin iptalini istiyor: 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK Üyeleri, 'Hatay'ın İradesine Sahip Çıkmak' İçin YSK Önünde - ANKARA / CANLI

https://t.co/U1q3cxg80N — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) April 7, 2024

Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak, bugün saat 15.00’te, Ankara Sıhhiye'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde olacaklarını açıklamıştı.

YSK BİNASININ ÇEVRESİ ABLUKAYA ALINIYOR

YSK önünde toplanacak kişiler, Hatay'da sonuçlar kesinleşmeden AKP'nin adayına mazbata verilmesi durumunu protesto edecek.

Aktarılan bilgiye göre, basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Alan ablukaya alındı.

Resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisinin, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladığı kaydedildi.

CHP HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Özgür Özel öncülüğündeki CHP heyeti, YSK Başkanı Ahmet Yener ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası CHP heyeti basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Romanya'da Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Zirvesi’ne katılan Özel, dönüşte ses tellerinden bir operasyon geçirdiği için konuşma yapmadı.

Özel yerine, heyette bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Gül Çiftci ve CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi: "Hatay'da talebimiz büyün oyların yeniden sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılmasıdır." — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 7, 2024

GÜL ÇİFTÇİ: SEÇİMİN İPTALİNİ İSTİYORUZ

Gül Çiftçi, seçimin iptalini talep ederek şunları söyledi:

"Yaşadığımız Hatay için birazdan içeriğine ilişkin bazı bilgiler vermek suretiyle olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik. Hatay’da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek, bizim öncelikle Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."

GÖKÇE GÖKÇEN: GÜNDEME ALINMASINI BEKLİYORUZ

Gökçe Gökçen ise şunları kaydetti:

"Bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde YSK kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz."

SELİN SAYEK BÖKE: Genel Sekreter Selin Sayek Böke, AKP'li Mehmet Öntürk’e verilen mazbatayı meşru görmediklerini açıkladı. Böke, yarın bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yaparak şunları söyledi: "Bizim YSK'dan beklentimiz şudur: Objektif olmaları, dilekçenin hangi partilere ait olduğuna bakmadan hukuka uygun karar vermeleridir. İtirazımızı yaptık. Değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz. Biz ilk günde de adayımızın arkasındaydık. Süreç içerisinde bize iletilen farklı talepleri göz önüne aldık. Hatay halkının tercihi olan Lütfü Savaş'ın adaylığının tescillenmesini istiyoruz. Oyların yeniden sayılmasını daha sağlıklı bir şekilde halkın ne söylemek istediğini anlamamız için istiyoruz. Depremde hayatını kaybeden 3 bin 389 kişinin seçmen olarak hesaplandı. Bu sebeple seçimin iptal edilmesini istedik. Bugün hukuki süreç devam ederken verilen mazbata için itiraz ettik. Masa başında siyasetin baskısıyla verilen kararların Türkiye'nin geleceği için çok kötü olacağı kararıyla buluştuk Az önce heyetimiz ve gene başkanımız ile hem hukuki sürecin olağan başvurusunu ve olağanüstü başvurusunu ilettik. Yarın YSK'nın görüşmelerini tamamlamasını bekliyoruz. 2569 fark gözüken seçimde 3 bin 389 oy sandıkta beklemektedir. Biz 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Tüm bunları ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu teslim ettik. Hataylılar enkazın altında iktidar tarafından yalnız bırakılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem