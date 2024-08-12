CHP Güneydoğu Turuna Çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özel, 22-24 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin, Batman, Urfa ve Antep’i kapsayan Güneydoğu Anadolu turu gerçekleştirecek. Turun son gününde ise Antep’te, “Fıstık Mitingi” düzenlenecek.

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CHP Güneydoğu Turuna Çıkıyor

CHP, ataması yapılmayan öğretmenler ile başlayan ve 30 Haziran’da gerçekleştirilen, “Geçinemiyoruz” mitingi ile süren tematik mitinglere yenilerini ekleyecek. Müzakere ile sonuç alınamayan hemen her toplumsal sorunla ilgili sokağa inmeyi planlayan CHP bu kez de fıstık üreticilerinin sorunlarını gündeme getirmek amacıyla “Fıstık Mitingi” düzenleyecek. Antep'te gerçekleştirilecek miting öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı Güneydoğu Anadolu kentlerini dolaşacak.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Özel, 22-24 Ağustos tarihlerinde planladığı Güneydoğu Anadolu turunda sırasıyla Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa ve Antep’te temaslarda bulunacak.

VALİLERLE GÖRÜŞME

Özel, Diyarbakır, Mardin ve Urfa'da büyükşehir belediye başkanları ile görüşecek. Diyarbakır’da öte yandan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geleceği öğrenilen Özgür Özel, Diyarbakır ve Mardin valileriyle de görüşecek.

CHP’li Özel, partisinin 1984 yılından bu yana ilk kez kazandığı Batman Hasankeyf Belediyesi ile 1989 yılından bu yana ilk kez kazandığı Antep Şehitkamil Belediyesi’ne gidecek. CHP Lideri, ziyaret ettiği illerde parti örgütü ile de buluşacak.

YEDİNCİ TEMATİK MİTİNG

24 Ağustos’ta Antep’te gerçekleştirilecek Fıstık Mitingi, CHP’nin yedinci tematik mitingi olacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul’da eğitim, Ankara’da emekli, Rize’de çay, Tekirdağ'da buğday, Gebze’de emek ve Giresun’da fındık temasıyla düzenlenen mitinglere Fıstık Mitingi eklenecek.

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