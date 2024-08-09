Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Son Anket! İşte CHP Seçmeninin Dikkat Çeken Tercihi

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları, siyaset arenasını yeniden dizayn edecek sonuçlara neden olması nedeniyle gündemdeki yerini halen koruyor. CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktığı seçimlerde, AKP iktidara geldiği günden beri ilk kez ikinci parti olarak bir seçimden ayrıldı.

AKP'de 'özeleştiri'lere neden olan yerel seçim sonrası CHP kanadı ise birinci parti olarak oylarını koruduklarını ve hatta artırdıklarını savunuyor. Anket şirketlerinin kamuoyu araştırmaları da erken seçim tartışmalarının ısındığı şu günlerde en çok merak edilenlerden... Son anket ise ORC Araştırma'dan geldi.

ORC Araştırma, Altılı Masa döneminde muhalefetin sınavı haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının paylaşıldığı şu günlerde 'cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarına mercek altına aldı.

26 ilde 1-5 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 780 kişiye "Size göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi.

İşte anketten çıkan 'Genel Seçmen' sonuçları şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 28.4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 27.0

Özgür Özel: Yüzde 25.1

CHP'li seçmenleri indirgenen anketten çıkan oranlar da şöyle:

Özgür Özel: Yüzde 29.4

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 28.5

Mansur Yavaş: Yüzde 21.5

Cumhur İttifakı seçmenin tercihleri ise şöyle:

Mansur Yavaş: Yüzde 23.2

Özgür Özel: Yüzde 21.3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18.0

Aday isimleri ankete katılan vatandaşlara tek tek sorulunca ise şu sonuç çıkıyor:

Kaynak: Gerçek Gündem