CHP'de '160 milyon liralık borç' iddiası: Para nereye harcandı?

Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra CHP'de yeni yönetim aktif bir muhalefet için kolları sıvadı.

Halk TV’nin iddiasına göre, eski yönetimden devrolunan hesaplarda ortaya çıkan ancak kimlere verileceği belirsiz 160 milyon liralık borç henüz esrarını koruyor.

İddiaya göre paraların Genel Başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından trol hesaplar oluşturmak için kullanıldı. Genel Merkez binasında bu kurmay ile aynı katta bulunan 5 odanın trollere ayrıldığı iddia ediliyor. Kurultaydan sonra ortalarda görülmeyen trollerin şu anda nerede oldukları bilinmiyor. Ancak borç paraların bu trol hesapların sahiplerine ödendiği iddialar arasında yer alıyor.

20’ŞER MİLYONLUK İKİ AYRI FATURA

Borç milyonlarla ilgili işaret fişeğini yakan ise Kurultaydan sonra Genel Merkez'e gelen 20'şer milyon liralık iki ayrı fatura oldu. Toplam 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket CHP'den para istedi.

Yapıldığı iddia edilen iş ile ilgili herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı belirlenirken hangi hizmetin alındığı da somut olarak anlaşılamadı.

İddiaya göre, Genel Merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti. Kulis bilgilerine göre Genel Merkez'e sürekli her biri milyonları bulan bu tür sözleşmesi olmayan ödeme istekleri geliyor. Bu konudaki soruşturmanın tamamlanmasından sonra bir açıklama yapılması da planlanıyor.