'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna Özgür Özel'den yanıt

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kaybedilmesi sonrası CHP'de başlayan değişim tartışmalarında öne çıkan isimlerden biri de CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel oldu.

Sorumluluk almaktan çekinmeyeceği gerekirse aday olabileceğini belirten Özel, son günlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

ADAYLIK SORUSUNA YANIT

Özel bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Daha önce de ifade ettim. CHP için en doğru kararı vermek durumundayız. Kişisel kararlarımızın bir önemi yok. Bana sordular 'Genel başkan adayı mısınız?' diye. Genel başkan adayı da olurum, sorumluluk da yaparım, fedakarlık da yaparım dedim" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca "Sayın Genel Başkanımız ile, sayın Ekrem İmamoğlu ile, önceki genel başkanlarımız ile, partimizin büyükleri ile, gençleri ile temas halindeyiz. Gerektiği yerde sorumluluk almaktan, gerekiyorsa fekadarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur ancak sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diye konuştu.