Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısına cevap verdi. Özel, "İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

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Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısı paylaşımını alıntılayarak destek vereceğini duyurdu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."

Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek - Resim : 1

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