Berat Albayrak aylar sonra orada görüntülendi

En son 1 Ocak'ta TÜGVA tarafından Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin Mitingi'nde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aylar sonra ilk kez tribünde ortaya çıktı.

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Berat Albayrak aylar sonra orada görüntülendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, bugün Beşiktaş-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.

Berat Albayrak aylar sonra orada görüntülendi - Resim : 1

Albayrak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.

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Berat Albayrak Trabzonspor Beşiktaş
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