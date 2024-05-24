TOGO Kuleleri tartışması: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 10. kez soruşturma

ABB Başkanı Mansur Yavaş, imar ve şehircilik daire başkanı ve birinci hukuk müşaviri bu süreçte 10. kez soruşturma altına alındı.

TOGO Kuleleri tartışması: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 10. kez soruşturma

Rant iddialarıyla gündeme gelen Ankara'daki TOGO Kuleleri etrafındaki tartışmalar sürüyor. Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün sahibi olduğu kulelerin imar planları mahkeme tarafından iptal edildi. Ancak, bu iptal kararına rağmen TOGO Kuleleri'ne ilişkin sorunlar çözülemedi ve olaylar bir kısır döngü içinde devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Aygün'ün dilekçeleri üzerine defalarca müfettiş incelemesine tabi tutuldu. 2019'dan bu yana benzer sebeplerle yapılan incelemeler sonucunda, çoğunda soruşturma izni verilmemesine karşın, mayıs ayında yeni bir müfettiş denetimi daha başlatıldı. Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, bu son denetimle birlikte, sekiz mülkiye, bir adalet ve bir Devlet Denetleme Kurulu müfettişi olmak üzere toplamda 10 müfettiş ABB'yi inceledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, imar ve şehircilik daire başkanı ve birinci hukuk müşaviri bu süreçte onuncu kez soruşturma altına alındı.

Sürekli müfettiş görevlendirilmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve yönetimine yönelik siyasi baskı yapıldığı iddialarını güçlendiriyor.

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