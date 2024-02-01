Özgür Özel, ölümünün 45. yılında Abdi İpekçi'yi andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 45. yılında sosyal medya paylaşımıyla andı.

Özgür Özel, ölümünün 45. yılında Abdi İpekçi'yi andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarıyken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi'yi, ölümünün 45. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Meslek hayatı boyunca gerçekleri anlatma gayesinden vazgeçmedi, gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermedi, dürüstlüğünden kimse şüphe etmedi. Milliyet gazetesinin genel yayın müdürü Abdi İpekçi'yi karanlık bir cinayetle katledilişinin 45'inci yılında saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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