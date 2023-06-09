Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci turunun ardından ilk kez Sözcü Televizyonu'nda canlı yayına çıkacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci turunun ardından ilk kez canlı yayına çıkacak.

Sözcü Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Sözcü yazarları İsmail Saymaz ile Uğur Dündar ve Sözcü Televizyonu moderatörü İpek Özbey’in sorularını yanıtlayacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez Liderler Özel'de, saat 20.45'te Sözcü Televizyonu'nda canlı yayına çıkacak.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda... "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda...
Adalet arayan Emine Şenyaşar'a AKP'li isme hakaretten ceza Adalet arayan Şenyaşar'a AKP'li isme hakaretten ceza
Aday olacak mı? CHP’de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu soruları… CHP’de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu soruları…
Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam! Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!
Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile... Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...