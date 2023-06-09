Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci turunun ardından ilk kez Sözcü Televizyonu'nda canlı yayına çıkacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci turunun ardından ilk kez canlı yayına çıkacak.
Sözcü Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde Sözcü yazarları İsmail Saymaz ile Uğur Dündar ve Sözcü Televizyonu moderatörü İpek Özbey’in sorularını yanıtlayacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez Liderler Özel'de, saat 20.45'te Sözcü Televizyonu'nda canlı yayına çıkacak.