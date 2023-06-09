Aday olacak mı? CHP’de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu soruları…

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediği sonuçlara ulaşamayan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki “değişim” gerginliği artıyor.

Seçimlerin hemen ardından değişim vurgusu ile mesajlar veren İmamoğlu, MYK değişimi sırasında bir süre sessiz kaldı. Kılıçdaroğlu ile yeni MYK belirlenmeden önce görüşen İmamoğlu’nun, “Bu MYK’de olmasın” dediği isimlerin genel başkan yardımcısı yapılmadığı iddia edildi. Ancak MYK’de, İmamoğlu’na yakın hiç kimse de yer almadı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bu gelişmenin ardından İmamoğlu’ndan yeniden “değişim” vurgusu geldi. İmamoğlu’nun son yaptığı, “Değişim kurul, heyet değişimiyle olmaz. Toplumun istediği değişime kulağını kapatarak olmaz” ifadesi ise CHP kulislerinde, “Kılıçdaroğlu’na karşı en net tavır” olarak değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK SÖZLER

Edinilen bilgiye göre, yeni MYK’de yer alan bazı isimler, Ekrem İmamoğlu’nun sözlerini, “Doğrudan Kılıçdaroğlu’nun hedef alındığı bir açıklama” olarak değerlendiriyor. Partiyi kurultay sürecine hazırlayacak genel başkan yardımcıları, İmamoğlu ve ekibinin baskısının artması durumunda sürecin sağlıklı yürüyemeyeceği görüşünde. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun il ve ilçe kurultaylarının ardından toplanacak büyük kurultayda aday olmayabileceği dillendirilirken bu nedenle kurultay için yerel seçimlerin beklenebileceği ifade ediliyor. Bu konuda İmamoğlu’nun da bir itirazının olmayacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin İmamoğlu tarafından da önemsendiği ve yeniden adaylığının “yüksek bir ihtimal” olduğu kaydediliyor. İmamoğlu’nun siyasi yasak almaması durumunda yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olması, genel merkez yönetiminin öncelikli planları arasında yer alıyor.

KARAYALÇIN DA İMAMOĞLU İÇİN ‘BELEDİYE’ DEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'nin önemli isimlerinden, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

Partinin kurultay sürecinin başlaması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Parti Meclisi ve yeni MYK’nin kurultay kararını anımsattı. Karayalçın’ın bu kararı “Olması gereken” olarak nitelendirdiği de öğrenildi. Ayrıca Karayalçın’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir dönem daha aday olması konusunda görüş bildirdiği de iddia edildi.

Görüşmenin ardından Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Karayalçın, "İstifa konusu hiç konuşulmadı. Ama öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.