Kılıçdaroğlu: Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli ziyareti sırasında toplu açılış töreninde seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Tek isteğim var; elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın” dedi.

Kılıçdaroğlu: Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli ziyareti sırasında, Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz Belediyeleri Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, “Tek isteğim var; elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın” dedi.

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