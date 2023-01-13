Kılıçdaroğlu: Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli ziyareti sırasında toplu açılış töreninde seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Tek isteğim var; elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli ziyareti sırasında, Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz Belediyeleri Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yurttaşlara seslendi.
Kılıçdaroğlu, “Tek isteğim var; elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın” dedi.
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