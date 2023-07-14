CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Ankara'da toplanacak

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, seçim değerlendirmesi yapmak, partinin kongre süreçlerini ve yerel seçimleri konuşmak için Ankara’da toplanacak. Gençlik Kolları İl Başkanları, toplantının bir bölümünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.

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CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Ankara'da toplanacak

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, 14-16 Temmuz’da Ankara’da toplanacak. İl Başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"SEÇİMİN MUHASEBESİNİ YAPMAK VE SEÇMENİN BİZE VERDİĞİ MESAJLARI DOĞRU OKUMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ"

"CHP’nin genç yöneticileri olarak seçimin muhasebesini yapmak, seçmenin bize verdiği mesajları doğru okumak ve önümüzdeki süreçleri konuşmak için bir araya geliyoruz. Bu seçim, CHP’nin gençleşmesinin elzem olduğu mesajını bize ve partimize net olarak verdi. 81 ilden gelen il gençlik kolları başkanlarımızla, seçim döneminde ne gibi sorunlarla karşılaştılar, eksik yönlerimiz nelerdi, seçmenin partimize, adaylarımıza ve vaatlerimize yaklaşımı nasıldı ve neleri düzeltmemiz gerekiyor bunları konuşacağız. Bunlardan ayrı olarak partimiz bir kurultay sürecinin içerisinde. Burada gençlik kolları olarak ne gibi bir rol oynayacağız, partimizin gençleşmesi için nasıl bir mücadele vereceğiz ve yeni yazılacak tüzük ve de program için önerilerimiz neler olmalı bunları da tartışıp ve kapsamlı raporlar hazırlayacağız.”

Gençlik Kolları İl Başkanlarının 2 gün sürecek toplantı öncesi Anıtkabir’i ve 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret edeceği belirtildi. İl Başkanları, ziyaretlerin ardından CHP Genel Merkezi’nde toplantıya başlayacak.

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