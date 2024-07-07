CHP Düğmeye Basıyor: İYİ Parti'den Geçişlere Fren!

İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerine giden süreçte, CHP’ye olan katı tavrı ve sandığa “hür ve müstakil” gitme politikası sonrası, ciddi kan kaybı yaşamıştı.

Yüzde 10’un üstünde olan oyunu, yerel seçimde yüzde 4’e düşüren İYİ Parti’de birçok istifa yaşandı. İYİ Parti’de Meral Akşener’in görevi bırakıp Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa gelmesine rağmen partide sular durulmadı. Tasviyeler ve ayrılıkların yaşandığı partide, son bir yıl içinde 10 milletvekili ayrıldı. İYİ Parti’den ayrılan milletvekillerinden Ayşe Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP’ye katıldı.

Duvar’da yer alan habere göre, kulislerde istifa eden milletvekillerinden CHP’ye katılımların devam edeceği konuşulmaya başlandı. Ancak birçok CHP yöneticisi bunun doğru olmadığı görüşünde.

İYİ Parti’nin kamuoyu araştırmalarında halen yüzde 3’lerde olduğuna dikkat çeken bir parti yöneticisi, “İYİ Parti toparlanır mı bilmiyoruz ama biz güçlü bir İYİ Parti’den yanayız. Merkez sağın tamamen dağılması beraberinde Meclis aritmetiğinde de değişiklikleri getirebilir. Yine buradaki dağılma Saadet-Gelecek grubu ve DEVA Partili milletvekillerinde olumsuz durumları tetikleyebilir. Şu an Meclis aritmetiğinin değişmesi muhalefet açısından iyi olmaz. Böyle bir tablo muhalefetin yerel seçim başarısını da gölgeleyebilir, motivasyon kaybına yol açabilir. CHP’ye katılmak isteyen milletvekilleri ve belediye başkanları olduğunu biliyoruz ancak buna mesafe koymak gerekiyor” değerlendirmesi yaptı.