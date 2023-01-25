CHP: Cumhurbaşkanına grev erteleme yetkisi veren madde kaldırılsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanına tanınan grev ve lokavt erteleme yetkisinin mevzuattan kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

TBMM’ye sunulan teklifin gerekçesinde, cumhurbaşkanına verilen yetkinin sürekli ve kötü niyetli kullanılmasının örgütlenme özgürlüğüne müdahalenin önünü açtığı ifade edilerek, “Bu kanun teklifinde Cumhurbaşkanına tanınmış bu yetkinin mevzuattan kaldırılması ve bir tek kişinin kötü niyetli olarak grev ertelemesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

AKP DÖNEMİNDE 20 GREV ERTELENDİ

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinde cumhurbaşkanı kararı ile ertelenen Schneider Enerji ve Bekaert grevlerinin de aralarında bulunduğu 20 grevin ertelendiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Grev hakkı, işçilerin insana yakışır ve sürdürülebilir bir yaşam sürmeleri için vazgeçilmez ve en temel işçi haklarındandır. Örgütlenme özgürlüğüne ve grev hakkına iktidardan ve yürütme organından müdahale edilmesi, demokrasiyle bağdaşmamaktadır. Türkiye’de sendikal haklara ve grev hakkına idari kararlarla ya da mevzuat değişiklikleriyle müdahale edilmesi demokrasi görüntüsü değildir.”

'CUMHURBAŞKANINA GREV ERTELEME YETKİSİ VEREN MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILSIN'

Türkiye’de işçilerin ve kamu personelinin haklarını elde edebilmelerinin ancak güçlü sendikalar ve hakkaniyetli toplu iş sözleşmeleriyle mümkün olduğu ifade edilen teklifle cumhurbaşkanına grev ve lokavt erteleme yetkisi veren maddenin yürürlükten kaldırılması istendi.