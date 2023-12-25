CHP Çanakkale'de adaylık krizi: Ankaraya yürümeye başladılar

2019 seçimlerinden bu yana Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, CHP Belediye Başkan aday adayı İrfan Mutluay, aday belirleme yöntemini protesto ediyor. Çanakkale’den yürüyüşe geçen Mutluay, Ankara’daki genel merkeze ulaşmayı planlıyor.

YÜRÜYÜŞ ÜÇ GÜN SÜRECEK

GazeteDuvar’dan Seçkin Sağlam’ın haberine göre 21 Aralık tarihinde, CHP Parti Meclisi toplantısının ardından ilan edilen Belediye Başkan Adayları listesinde Çanakkale de yer aldı. Önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in, kamuoyu araştırmaları göz önüne alınarak Belediye Başkan Adayı olması, aday adaylarından İrfan Mutluay tarafından tepkiyle karşılandı.

Mutluay, kalabalık bir partili grubunun da desteklediği protesto yürüyüşüne, bugün Çanakkale’de Kordonboyu’nda bulunan Truva Atı önünden başladı. İskele Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, Çanakkale Belediye Binası önünden geçerek beraberindeki kitle ile birlikte Adalet Parkı’na ulaşan Mutluay, sonrasında Ankara’ya doğru yola çıktı. Mutluay, üç gün sürecek yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖN SEÇİM İÇİN NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERDİ"

Mutluay’ın açıklamasına ve yürüyüşüne, Eski İl Başkanlarından Doğan Ateş, eski Merkez İlçe Başkanlarından Ali Uyanık, geçtiğimiz aylarda Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden Belediye Meclis üyesi Rebiye Ünüvar, Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Özkan Vural, partililer ve bazı demokratik kitle örgütleri temsilcileri katıldı.

Aday adaylığını açıkladığı 28 Kasım tarihinden itibaren, çarşıda, pazarda, ev ziyaretlerinde, kahve toplantılarında yoğun çalışmalar yaptığını dile getiren Mutluay, “Büyük kurultayda, ‘değişim’ sloganıyla yola çıkan, ön seçim için ‘namus ve şeref’ sözü veren genel başkanımız, biz Cumhuriyet Halk Partili üyelerde ve kamuoyunda parti içi demokrasi ve ‘demokratik değişim’ adına büyük bir inanç ve güven oluşturmuştur” dedi.

2019 yerel seçimleri öncesinde eğilim yoklaması yapıldığını ve yerel seçimlerde yüzde 60’lık oy oranı yakalandığını söyleyen Mutluay, “Çanakkale’de adayımız, Türkiye’deki en yüksek oyla seçilen İl Belediye Başkanı olmuştur. Bu da göstermektedir ki; en doğru anket, CHP’nin sandığıdır. Ortada büyük bir başarı deneyimi varken, ‘değişim’ sloganıyla yönetime gelenler, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu kentimizde üye iradesi hiçe sayılarak, atama ile aday belirleme yöntemini seçmiştir. Soruyorum; 4 bin 500 üyenin iradesinin yok sayıldığı bu karar hangi demokratik değişim anlayışıyla örtüşür?” dedi.