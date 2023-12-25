Can Atalay için bugün de karar çıkmadı! Mahkeme heyeti mesailerinin bittiğini gerekçe gösterdi

Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 2 defa 'hak ihlali' kararı vermesine rağmen hala tutuklu bulunuyor.

Gezi davası tutsağı Atalay için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanan TİP üyeleri, basın açıklamasında bulunmuş, Av. Özgür Urfa, Mahkeme heyetinin "Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını beklediklerini" ifade etmişti.

Tekrardan kamera önüne geçen Urfa, mahkeme heyetinin, AYM'nin gerekçeli kararının gelmediğini ve mesailerinin bittiğini öne sürerek adliyeden ayrıldığı açıkladı.

Atalay'ın avukatı Urfa, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mahkeme heyeti adliyeyi terk etmiş bulunuyor. Mesailerinin bittiğini gerekçe göstererek ve Anayasa Mahkemesi kararının gerekçeli halinin kendilerine ulaşmadığından bahisle bir işlem yapmayacaklarını söyleyerek yine adliyeyi terk ettiler. Adalet yine kaçtı. Biz yine peşindeyiz. Dördüncü günün sonunda kararı uygulamaya mahkeme heyeti hiçbir şey olmamışçasına yine evlerine gitti. Can Atalay ise hala cezaevinde tutsak olarak esir olarak tutulmaya devam ediyor. Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen.

'NÖBETİMİZ DEVAM EDECEK'

13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri suç işliyor hukuka aykırı şekilde Can Atalay’ı özgürlüğünden esir olarak tutuyor. Bu bizim açımızdan artık kabul edilemez. Halin son noktası artık yeter diyoruz. Hatay halkı depremde yaşadıklarının sonrasında bugün sel felaketleriyle fırtınalarla elektrik kesintileriyle mücadele ediyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Kendi sorunlarını dile getirmesi için seçtikleri milletvekili ise bugün hala Silivri cezaevinde esir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin keyfini bekliyor. Anayasa Mahkemesi de halen gerekçeli kararı yazmış durumda değil. Biz buradayız, burada olmayı sürdüreceğiz. İstedikleri kadar oyalasınlar istedikleri yere kaçsınlar. Yarın sabah onlar yine buraya gelecek. Biz yine burada olacağız. Can Atalay’ı alana kadar buradayız. Buradan da ayrılmayacağız. Bugünlük eylemimizi sonlandırıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte burada buluşacağız. Nöbetimiz devam edecek. Avukatlar olarak içeride o kararın çıkması için baskı kurmaya devam edeceğiz teşekkürler."

Kaynak: Gerçek Gündem