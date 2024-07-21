CHP, Aile Bakanı Göktaş İle Görüşecek... Masada Hangi Konular Var?

CHP'nin bakanlarla 'normalleşme' görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelecek. Görüşmede öncelikli konunun şiddet olduğu belirtilirken, soyadı düzenlemesi ve tarikatlarla yapılan protokoller konuşulacak.

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CHP, Aile Bakanı Göktaş İle Görüşecek... Masada Hangi Konular Var?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin ardından başlayan siyasette normalleşme süreci devam ediyor. CHP'nin gölge kabinesinin Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yarın bir araya gelecek. Görüşme Meclis’teki nöbetçi bakan odasında yapılacak.

ÖNCELİKLİ BAŞLIK KADIN CİNAYETLERİ

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; gündeme getireceği konulara ilişkin bilgi veren Nazlıaka, “Öncelikli başlığım ülkenin en can yakıcı sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olacak. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kadın cinayetlerine yönelik bir veri açıkladı ancak bu veri gerçeği yansıtmıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verileriyle uzaktan yakından alakası yok. Göktaş’a gerçek verilere ulaşma konusundaki zafiyetten bahsedeceğim” ifadelerini kullandı.

SOYADI DAYATMASI

Nazlıaka sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca şüpheli ölüm adı altında kadın cinayetlerinin gizlenmesine göz yumulmamasını isteyeceğim. KADES uygulamasını, elektronik kelepçenin yetersizliğini, Şiddet Araştırma Komisyonu’nu, eşitlik ilkesini yok sayan 9. yargı paketindeki soyadı dayatmasını, budanmaya çalışılan 6284 sayılı Kanun’u, sil baştan yazılmak istenen Medeni Kanun’u konuşacağım.”

TARİKATLARLA İMZALANAN PROTOKOLLER KONUŞULACAK

Şehit ve gazi yakınları arasında yapılan ayrımcı uygulamaların da önemli bir gündem maddesi olacağını aktaran Aylin Nazlıaka, “STK diye tarifledikleri tarikatlarla imzalanan protokoller hakkında kendilerinden geniş kapsamlı bilgi de talep edeceğim” bilgisini paylaştı.

Etiketler
Aylin Nazlıaka Kadın cinayetleri Mahinur Özdemir Göktaş
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CHP, Aile Bakanı Göktaş İle Görüşecek... Masada Hangi Konular Var? CHP, Aile Bakanı Göktaş İle Görüşecek
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