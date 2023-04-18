Cep telefonunu da aldılar: MHP'li vekil ve iki danışmanı, sarhoş şoförü ateş ederek durdurup dövdü iddiası

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile iki danışmanı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Özdemir ve iki danışmanının trafikte tartıştığı sürücüyü ateş ederek durduğunu ve sürücü koltuğunda oturan sarhoş kişiyi döverek telefonunu aldıkları iddiasına yer verdi.

Saymaz'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle oldu:

“MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanı 13 Nisan'da Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta önlerinde seyreden B.K. adlı sürücüyle sollama tartışmasına tutuştu. Alkollü olan B.K., Özdemir'e yol vermedi. Kovalamaca yaşandı. İddiaya göre Özdemir ya da danışmanları aracı durdurmak için 5-6 el ateş etti. Kurşunlar araca isabet etti. Özdemir ve danışmanları sarhoş sürücüyü dövdü, cep telefonunu aldı. Olay Hacıbektaş Emniyeti'ne yansıdı.

İddiayı sorduğum Özdemir ‘Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor’ demekle yetindi.”

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