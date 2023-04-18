Cep telefonunu da aldılar: MHP'li vekil ve iki danışmanı, sarhoş şoförü ateş ederek durdurup dövdü iddiası

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanının trafikte tartıştığı sürücüye ateş edip durdurdukları ve sürücünün telefonunu aldıkları iddia edildi.

Son Güncelleme:
Cep telefonunu da aldılar: MHP'li vekil ve iki danışmanı, sarhoş şoförü ateş ederek durdurup dövdü iddiası

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile iki danışmanı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Özdemir ve iki danışmanının trafikte tartıştığı sürücüyü ateş ederek durduğunu ve sürücü koltuğunda oturan sarhoş kişiyi döverek telefonunu aldıkları iddiasına yer verdi.

Saymaz'ın konuyla ilgili aktardıkları şöyle oldu:

“MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanı 13 Nisan'da Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta  önlerinde seyreden B.K. adlı sürücüyle sollama tartışmasına tutuştu. Alkollü olan B.K., Özdemir'e yol vermedi. Kovalamaca yaşandı. İddiaya göre Özdemir ya da danışmanları aracı durdurmak için 5-6 el ateş etti. Kurşunlar araca isabet etti. Özdemir ve danışmanları sarhoş sürücüyü dövdü, cep telefonunu aldı. Olay Hacıbektaş Emniyeti'ne yansıdı.

İddiayı sorduğum Özdemir ‘Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor’ demekle yetindi.”

İsmail Saymaz'ın yazısını okumak için tıklayın

Son Güncelleme:
İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku İddialı başlamıştı. Show TV dizisi fena karıştı! Erken final şoku
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı
Kelle paça pişirirken kokuyorsa böyle pişirin asla kokmuyor. Daha lezzetli oluyor Kelle paça pişirirken kokuyorsa böyle pişirin asla kokmuyor. Daha lezzetli oluyor
Muharrem İnce yayınında reklam sürprizi: Şu an oy bölmek için İnce ayar yapılıyor Muharrem İnce yayınında reklam sürprizi: Şu an oy bölmek için İnce ayar yapılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber Son ankette oy oranları ortaya çıktı: 'Yüzde 60 ile seçileceğim' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber
Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı Depremin yıktığı Malatya'da son anket: Erdoğan'ın oy oranı şaşırttı
MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı MAK Araştırma Başkanı Kulat, canlı yayında partilerin son oy oranlarını açıkladı
Muharrem İnce yayınında reklam sürprizi: Şu an oy bölmek için İnce ayar yapılıyor Muharrem İnce yayınında reklam sürprizi: Şu an oy bölmek için İnce ayar yapılıyor
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı